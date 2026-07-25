В жаркие выходные в Саратовской области усилено наблюдение за лесами

В эти выходные в Саратовской области ожидается аномальная жара.

Это значительно повышает угрозу лесных пожаров. Министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин провёл экстренное совещание с руководителями лесничеств, поручив усилить патрулирование и профилактическую работу с населением. Лесные инспекторы и спасатели переведены на усиленный режим.

Глава ведомства подчеркнул необходимость оперативного реагирования на любые возгорания. Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности и при обнаружении огня немедленно звонить по номерам: «112», региональная диспетчерская 8 (845-2) 490-516 или прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00. Меры реализуются в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ольга Сергеева