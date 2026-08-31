Железнодорожники провели профилактическое мероприятие для саратовских подростков

В подростковом клубе «Юпитер» Центра дополнительного образования Заводского района Саратова прошел урок безопасности для детей.

Профилактическое мероприятие состоялось в рамках акции «Безопасный транспорт».

Железнодорожники подробно рассказали подросткам о правилах безопасного поведения вблизи стальной магистрали и напомнили о рисках нахождения на объектах транспортной инфраструктуры. Для закрепления материала школьникам раздали информационные памятки.

Продолжением встречи стал показ тематического видеоролика, демонстрирующего важность соблюдения правил на железной дороге, после чего ребята закрепили полученные знания в ходе викторины. В завершение мероприятия все участники получили памятные сувениры с корпоративной символикой ОАО «РЖД».