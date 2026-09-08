Возбуждено уголовное дело из-за конфликта на парковке

Пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области сообщила подробности происшествия, случившегося в областном центре еще в мае текущего года.

В отдел полиции обратился 44-летний житель Волжского района заявил в полицию о том,что 29 мая в утреннее время неизвестный умышленно порезал колеса на его грузовом автомобиле «Камаз», который был припаркован на 6-м Соколовогорском проезде. Сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 36-летний ранее не судимый саратовец. Он признался в содеянном и пояснил, что заявитель своим грузовым автомобилем неоднократно перекрывал подъезд к его магазину. На замечания он не реагировал, поэтому подозреваемый и решил перейти от слов к делу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ. На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.