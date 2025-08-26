Житель Саратова упал в глубокий коллектор

В Саратове мужчина выжил после падения в глубокий коллектор, наполненный водой. Инцидент произошел утром 26 августа в Ленинском районе города, на улице Элмашевская.

Согласно сообщению региональной службы спасения, в 8:40 поступил вызов о том, что мужчина провалился в коллектор глубиной около четырех метров, частично заполненный водой.

Спасатели оперативно прибыли на место и с помощью альпинистского оборудования извлекли из колодца 51-летнего пострадавшего. Мужчину госпитализировала реанимационная бригада областной службы спасения.

В настоящее время на месте работают экстренные службы: спасатели, медики и полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.