Житель Саратова в шкуре медведя настраивает поток удачи и чистит ауру

На сайте объявлений появилось необычное предложение от человека, именующего себя шаманом. Он предлагает услуги по преодолению жизненных трудностей.

«Когда всё валится из рук, а жизнь словно застыла — это знак блокировки. Проведу чистку энергетики, найду и уберу причину застоя», — обещает автор объявления, разместивший фотографию в шкуре медведя.

По его словам, он помогает «выйти из полосы неудач» и «настроить поток удачи». Уточняется, что цена за услуги магического свойства — исключительно договорная.

Ольга Сергеева