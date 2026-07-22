Жителей Саратова предупредили о новом масштабном отключении воды

В Саратове готовится отключение воды на два дня.

«Саратовводоканал» предупредил о плановом снижении подачи воды с 1:00 четверга 23 июля до полуночи пятницы 24 июля. Причина — замена участка водопровода на улице Советской и в Мирном переулке, а также подготовка сетей к зиме.

Без воды останутся абоненты Волжского, Октябрьского и Фрунзенского районов. В зону отключения попали Первомайский микрорайон, дома на 2-й Садовой, Пугачёва, Советской, Рахова и прилегающих территориях. На соседних улицах возможно снижение давления.

После завершения работ воду начнут подавать не ранее чем через 9 часов, а полный гидравлический режим восстановится в течение 48 часов.

Водоканал рекомендует запастись водой заранее — с 21 июля.

Ольга Сергеева