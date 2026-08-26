Жителей Саратова предупреждают о надвигающейся в пятницу магнитной буре

Магнитная буря уровня G2 накроет Землю в пятницу 28 августа.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ предупредили о приближении геомагнитных возмущений. Их причиной стала вспышка на Солнце. Уже 27 августа вероятность бури оценивается в 51%, а пик активности уровня G2 ожидается 28 августа с вероятностью 65%.

Метеозависимые люди могут столкнуться с головной болью, тревожностью, бессонницей и общим недомоганием. Врачи советуют в эти дни больше отдыхать, пить воду, избегать стрессов и физических нагрузок, а хроническим больным — держать лекарства под рукой.

Магнитная буря продлится несколько дней, пик придётся на конец недели. Следите за прогнозами.

Ольга Сергеева