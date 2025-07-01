Жители десяти домов Саратова перешли на прямые расчёты с «Т Плюс»

Саратовский филиал «Т Плюс» заключил прямые договоры с жителями десяти многоквартирных домов Саратова:
- ул. им. Плякина А.В., д. 10;
- ул. им. Левина И.С., д. 11;
- ул. им. Сдобнова Николая, д. 7;
- 1-й проезд Энергетиков, д. 2, к. 1;
- 1-й проезд Энергетиков, д. 2, к. 2;
- ул. Миллеровская, д. 65/67;
- ул. Сапёрная, д. 20;
- ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 165/167;
- ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. 72Б;
- ул. Днепропетровская, д. 4.
Решение о переходе на прямые расчёты было принято собственниками жилья на общих собраниях. Начисления за коммунальные услуги им производятся с 1 июня 2025 года. Платёжные документы с новыми лицевыми счетами клиенты получат в июле.
В настоящее время услуги отопления и горячего водоснабжения на прямую «Т Плюс» оплачивают владельцы квартир в 3996 домах Саратова, Энгельса и Балакова.
Чтобы заключить прямые договоры, жильцам многоквартирного дома необходимо провести общее собрание собственников и оформить решение в виде протокола. Далее лицу, по инициативе которого было созвано общее собрание, необходимо соблюсти порядок уведомления ресурсоснабжающей организации и предоставить соответствующие документы. Дополнительную информацию можно получить у специалистов Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону: 8 (8452) 98-64-33.
Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс», которые ценят свое время и комфорт, доступны дистанционные сервисы, в том числе – личный кабинет на официальном сайте и мобильное приложение «ЭнергосбыТ+», доступное в Play Маrket и App Store.
В личном кабинете есть возможность:
✓ Оплатить счёт без комиссий и очередей, в том числе через Систему Быстрых Платежей (СБП),
✓ Удобно и легко передать показания приборов учёта без посещения офиса,
✓ Получить ответы на свои вопросы, а также внести изменения по лицевому счёту через вкладку обращения,
✓ Получить в режиме онлайн справки: о расчёте за коммунальные услуги, об отсутствии задолженности, а также расшифровку расчёта пени,
✓ Получать квитанцию и скачивать квитанции, в том числе за более ранние периоды.
Оплату также возможно произвести в любой организации, осуществляющей приём платежей за коммунальные услуги. Размер комиссии устанавливается организацией, осуществляющей приём платежей.