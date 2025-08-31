Жители Лысых Гор попросили губернатора помочь с ремонтом дорог

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин анонсировал визит в Лысогорский район, попросив жителей в своём Telegram-канале указать на ключевые проблемы.

Большинство обращений касается дорожной инфраструктуры. Жители сообщают о разрушенных дорогах (Широкий Карамыш, Золотая Гора, с. Ключи), аварийном мосте через р. Латрык, проблемах с зимней расчисткой и отсутствии доступного автобусного сообщения (направление «Лысые Горы — Белое Озеро»). Также волнуют местное население вопросы работы почтовых отделений и медицинской помощи в сёлах.