Саратовцы в ноябре под снегом купаются в Волге

Саратовские моржи продолжают купаться в Волге.
Так, 14 ноября паблик местного клуба сторонников ЗОЖ опубликовал кадры заплывов у ротонды, — выносливые горожане на несколько минут заходят в воду, отмечая её «прохладу».
Туман, дождь и лёгкий снег им не мешают: «удалось насладиться снегом, который порхал над нашими головами», рассказали горожанки. Температура воды в Волге — +4 градуса.
Кроме того, 15 ноября очевидцы заметили закалённого жителя в Балакове: он разделся на берегу судоходного канала и несколько минут поплавал.