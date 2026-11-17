В Саратовской области за неделю с 9 по 15 ноября ОРВИ заболели 11 246 человек (4 122 — жители Саратова).

Рост заболеваемости составил 19,4% по области и 15,6% по областному центру. У детей 0–2 и 3–6 лет заболеваемость снижается, а среди школьников 7–14 лет выросла на 50% по региону и на 24,6% в Саратове — из-за тесных контактов в школах.

Специалисты также связывают рост с неустойчивой погодой. Взрослые составляют 49,9% заболевших по области и 58,1% в Саратове.

Граждан призывают вакцинироваться против гриппа: прививку сделали 656,5 тыс. человек, из них 225 тыс. детей.