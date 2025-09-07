Жители Саратовской области наблюдают редкое полное затмение луны

Жители Саратовской области наблюдают редкое астрономическое явление — полное лунное затмение, при котором спутник Земли приобретает красно-оранжевый оттенок.

Фазы затмения продлятся до 00:55 по местному времени.

Особенность «кровавой луны» объясняется преломлением солнечных лучей в атмосфере Земли. Предыдущее подобное явление саратовцы видели в 2019 году, следующее ожидается только в 2028 году.

На набережной Саратова астроном-любитель Юрий Кумаков организовал бесплатные наблюдения в телескоп, которые продлятся до полуночи.

Жители областного центра активно делятся фотографиями необычной луны в соцсетях, делясь восторженными наблюдениями друг с другом.