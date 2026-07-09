Жители Саратовской области направили в минтруд более 960 обращений

Минтруд области ответил на почти тысячу обращений граждан с начала года.

С января по июнь в министерство труда и соцзащиты Саратовской области поступило около 960 обращений через систему «Инцидент Менеджмент» и Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Только за июнь обработано 157 сообщений.

С началом каникул одной из главных тем стал льготный проезд школьников. В ведомстве разъяснили: транспортная карта действует и летом, если ребёнок продолжает числиться в общеобразовательной организации. Многодетные семьи могут подтвердить право на льготу через QR-код в мессенджере МАКС.

Среди июньских обращений лидировали вопросы поддержки участников СВО и их семей, далее — компенсации за ЖКУ и доступность соцуслуг. По всем запросам даны разъяснения.

Платформа обратной связи работает через портал госуслуг, мобильное приложение и сообщества «ВКонтакте», позволяя также участвовать в опросах и обсуждениях.

Ольга Сергеева