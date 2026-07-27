Жители Саратовской области оплатили свыше 14 млн рублей пеней за вывоз отходов

За первое полугодие 2026 г. собственники квартир и индивидуальных жилых домов Саратовской области оплатили более 14 млн рублей пеней, начисленных региональным оператором по обращению с ТКО за несвоевременную оплату коммунальной услуги.

Сумма была погашена потребителями в полном объеме без привлечения судебных инстанций.

Саратовский регоператор призывает абонентов своевременно и в полном объеме вносить оплату за услугу по обращению с ТКО, чтобы избежать дополнительных расходов на оплату пени. Их начисление происходит с 31-го дня просрочки платежа. При этом если в течение нескольких платежных периодов абонент не оплатил счет, со стороны саратовского регоператора направляется досудебная претензия. Затем пакет документов передается в суд для принудительного взыскания долга. В этом случае оплате подлежат не только долг и пени, но и судебная госпошлина на их взыскание, которая значительно увеличивает итоговую сумму платежа.

Напомним, услуга по обращению с ТКО для граждан является коммунальной, то есть подлежит обязательной оплате. Строгое соблюдение платежной дисциплины напрямую влияет на развитие инфраструктуры отрасли, в том числе отражается на возможности мусоровывозящих компаний своевременно ремонтировать и обновлять парк спецтехники.

По вопросам начислений, оплаты и внесения изменений в лицевой счет потребители могут обратиться на горячую линию агента по начислениям Саратовского филиала «Ситиматик» по тел: 8 (8452) 69-45-45. Вопросы по досудебному урегулированию задолженности граждане могут задать в контакт-центре саратовского регоператора по тел.: 8 (8452) 25-64-90.