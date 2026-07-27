Требуется председатель Арбитражного суда Саратовской области

В Саратове ищут нового главу арбитражного суда.

Высшая квалификационная коллегия судей объявила конкурс на должность председателя Арбитражного суда Саратовской области. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте коллегии.

Кресло освободилось после ухода Алексея Горябина, который руководил судом с 2017 года и покинул пост в апреле 2026-го. Сейчас обязанности временно исполняет Юлия Огнищева.

Заявки от соискателей принимаются до 25 августа. Кто может стать новым председателем — пока неизвестно.

Ольга Сергеева