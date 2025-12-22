Жители Саратовской области стали меньше употреблять алкоголь

В Саратовской области отмечена положительная динамика в укреплении здорового образа жизни.

Регион сохраняет один из самых низких в стране уровней потребления алкоголя, уступая только нескольким мусульманским республикам Северного Кавказа. В 2024 году среднедушевое потребление этанола здесь составило 7,98 литра.

Как сообщили в областном минздраве, за последние два десятилетия доля непьющих россиян возросла с 27% до 48%. Принятые меры, включая ограничения на продажу алкоголя вблизи учебных заведений и перед массовыми событиями, способствовали снижению смертности от причин, связанных с алкоголем. Реализация проекта «Здоровье для каждого», стартовавшего в 2025 году, усиливает эту работу за счет просветительских и законодательных инициатив.

«Позитивные изменения в регионе стали результатом совместных усилий здравоохранения, социальных служб и общества», — отметил главный врач областной психиатрической больницы Святой Софии Дмитрий Хижняк.

Ольга Сергеева