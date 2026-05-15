Жительница Балашовского района сажала клубнику и стала жертвой нападения ядовитой змеи

Женщину спасли после укуса змеи.

В Балашовской районной больнице рассказали о случае укуса змеи во время огородных работ — женщина сажала клубнику, когда яд напавшей на нее пресмыкающейся попал в область лодыжки. Пострадавшая сразу обратилась за помощью.

Пациентка сутки находилась в реанимации на капельницах. Состояние удалось стабилизировать, сейчас она переведена в отделение гнойной хирургии, здоровье идёт на поправку.

Врачи напоминают: в регионе обитают гадюки, которые маскируются в траве и кустах. Для профилактики укусов носите высокую закрытую обувь и плотные брюки, используйте палку в высокой траве, при встрече со змеёй замрите.

При укусе немедленно вызывайте скорую (112 или 103), обеспечьте покой и горизонтальное положение, дайте обильное питьё, наложите стерильную повязку. Запрещено накладывать жгут, разрезать или прижигать рану, отсасывать яд и пить алкоголь.

Ольга Сергеева