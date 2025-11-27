ПОС помогла жительнице Энгельса решить проблему вывоза отходов на ул. Менделеева

Жители Саратовской области активно пользуются ПОС и улучают экологическое благосостояние города. Информация об этом размещена в телеграм-канале Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

О ситуации

Жительница Энгельса Саратовской области сообщила о проблеме. Ситуация состояла в том, что возникли задержки в вывозе мусора с контейнерной площадки. Проблема появилась на территории, расположенной у дома №9 по улице Менделеева. На фотографии изображено состояние контейнерной площадки до решения проблемы – переполненные мусором баки, рядом с ними также лежат отходы и преграждают путь.

Материалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Гражданка выразила недовольство тем, что твердые коммунальные отходы не были вовремя вывезены по указанному адресу. Инструментом для решения стала Платформа обратной связи (ПОС). После обращения жительницы Саратовской области через ПОС на портале «Госуслуги» проблема была быстро устранена.

Что такое ПОС?

На данный момент с помощью Платформы обратной связи (ПОС) горожане оперативно урегулируют вопросы, связанные с утилизацией отходов. ПОС – платформа обратной связи, позволяющая гражданам сделать проще процесс обращения в госорганы. Для пользования сервисом «Госуслуги. Решаем вместе» необходима на портале «Госуслуги» учетная запись, которая подтверждена. Обращения могут поступать как от физических, так и юридических лиц.

С помощью сервиса можно направить обращение и сообщение. В первом случае предполагается предложение, заявление и жалоба (в рамках 59-ФЗ). Если отсутствует выбор категории вопроса, то срок рассмотрения обращения составляет 30 дней. Во втором случае речь идет об актуальной проблеме. Срок ее решения – 10 дней.

Подать обращение или сообщение можно тремя способами: специальная страница на портале «Госуслуги», виджеты на официальных страницах органов власти, виджеты на официальных страницах органов власти в социальной сети «ВКонтакте». После подачи можно отслеживать ход рассмотрения документа.

Данная платформа обладает особой пользой в решении экологических вопросов, мониторинге актуальных проблем экологии и подготовке быстрых путей их решения. В то же время возможность каждого сообщить о проблеме в легкой и доступной форме позволяет формировать экологическую культуру, популяризировать бережное отношение к природе и среде обитания, что соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

К решению проблемы

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области зафиксировало обращение жительницы Энгельса и взяло его на контроль. Согласно информации от Регионального оператора, специализированная техника прибывает на контейнерную площадку ежедневно в соответствии с санитарными нормами. Однако 13 ноября доступ к площадке был затруднен из-за избыточной влажности почвы. Вывоз отходов был выполнен оператором 14-го ноября.

В подтверждение решения проблемы, заявительница получила фотографию очищенной площадки в ответном сообщении системы. Ситуация быстро и кардинально изменилась – пустые баки, расчищенная площадка возле них. Дополнительно женщине сообщили, что в случае повторных задержек с вывозом ТКО, она может обратиться на Горячую линию Регионального оператора по номеру: 8(8452) 25-64-90, а также в Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области по телефону: 8(8452) 49-05-86.

Платформа обратной связи – позволила оперативно решить вопрос, предотвратив загрязнение окружающей среды, установить причины, а также обозначить пути предупреждения или решения подобных ситуаций в будущем.

Дуся Иванова