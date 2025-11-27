Для системы здравоохранения Саратовской области готовят почти 2 тысячи целевиков

Депутаты Саратовской областной Думы поддержали заложенное в проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов продолжение мер системной поддержки студентов, обучающихся по целевым программам в образовании и здравоохранении.

Стратегически важной для образовательной системы назвала поддержку целевиков депутат, педагог Любовь Борисова (фракция «Единая Россия»).

«Государственная поддержка, включающая стипендии, компенсации расходов, а также гарантированное трудоустройство после окончания вуза и потенциальное предоставление жилья стимулирует приток молодых специалистов. В рамках реализации программы в образовательные учреждения области в этом году уже трудоустроено 50 педагогов, еще 230 студентов обучаются в вузах по целевым направлениям», – уточнила Борисова.

Ректор медицинского университета, депутат Андрей Еремин (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что в бюджете предусмотрена подготовка и поддержка целевиков в здравоохранении. Он напомнил, что по инициативе губернатора Романа Бусаргина количество целевых мест для медиков в 2025 году увеличено вдвое по сравнению с предыдущими годами.

«Общее количество целевиков для системы здравоохранения Саратовской области на данный момент достигает почти 2000 человек. Помимо этого, реализуется региональная программа подготовки медицинских специалистов для районных лечебных учреждений — «губернаторский набор», в рамках которой на уровне специалитета обучается 142 человека, 25 человек – на уровне ординатуры», – детализировал Еремин.

Говоря о планах на будущий год, он отметил, что в 2026 году лечебные учреждения региона пополнят почти 300 молодых специалистов, завершающих целевое обучение.

«Для них также предусмотрен комплекс мер поддержки, объединенных в региональную программу «Кадры в медицине», – резюмировал депутат.