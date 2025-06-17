Жительница Крыма получила условный срок за наркотики в Озинском районе

73-летняя женщина была осуждена за незаконное хранение и перевозку наркотического растения. Суд установил, что в 2025 году она приобрела в Узбекистане 260 граммов высушенной гармалы (известной как «хазориспан» или «могильник») для «ритуала продажи дома».

3 апреля при пересечении границы через КПП «Озинки» в её автомобиле было обнаружено запрещённое вещество. Растение внесено в перечень наркосодержащих.

Подсудимая признала вину и раскаялась. Суд назначил 4 года условно с аналогичным испытательным сроком.

Примечание: Гармала содержит алкалоиды гармин и гармалин, включена в список контролируемых растений Постановлением Правительства РФ № 681.