В Саратове арестовали Mercedes-Benz должницы с почти 400 тыс. рублей налоговой задолженности.

В Ленинском районе Саратова приставы совместно с ФНС в ходе рейда с комплексом «Кибер Шериф» обнаружили на парковке Mercedes-Benz 47-летней местной жительницы. Женщина задолжала почти 400 тыс. рублей, в основном по транспортному налогу, при этом владеет ещё пятью автомобилями и игнорировала требования об оплате.

Поскольку долг не был погашен, автомобиль арестовали и оставили владелице на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности за растрату или отчуждение. При неуплате в срок иномарку оценят и продадут, а средства направят в счёт погашения задолженности. В ноябре приставы усиленно ищут имущество неплательщиков на дорогах и парковках; избежать ареста можно только своевременной уплатой налогов — не позднее 1 декабря 2026 года.