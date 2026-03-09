Жительница Саратовской области стала помощником машиниста поезда на трех направлениях

Саратовчанка стала помощником машиниста и осваивает живописные маршруты.

Ксения Мещеркина чуть больше года назад окончила Приволжский учебный центр и работает помощником машиниста. Признается: любовь к делу пришла не сразу, это был осознанный выбор взрослого человека.

«В поездке чувствую ответственность за сотни людей. Современная техника помогает контролировать состав», — рассказывает Ксения. Первая самостоятельная поездка запомнилась волнением и гордостью, трудности помогли преодолеть наставники.

За год она освоила три направления: Саратов–Ртищево, Саратов–Сызрань и Саратов–Волгоград. Самый красивый, говорит девушка, — на Ртищево: зимой там снежные пейзажи, а летом можно увидеть зайцев, лис и даже лосей. Профессия, признается Ксения, подарила ей внутренний рост и гордость за свой путь.

Ольга Сергеева