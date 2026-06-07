Пенсионерки из Саратова вязанием продлевают себе жизнь

В Саратове пожилые мастерицы вяжут модные кашпо в рамках программы «Активное долголетие».

В отделении дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения Саратова кипит творческая жизнь. Пожилые женщины с энтузиазмом посвящают досуг вязанию, создавая стильные аксессуары в мастерской «Доброцентр».

Под чутким руководством «серебряного» волонтёра Раисы Промской рукодельницы вяжут крючком не только модные кашпо и вазочки различных форм, но и практичные подставки под бокалы. Как пояснила сама Раиса Промская, это не просто хобби, а настоящая арт-терапия: «Вязание — это мир фантазии и творчества, который, как известно, продлевает жизнь, успокаивает, поднимает настроение и благотворно влияет на весь организм».

Готовые изделия мастерицы планируют использовать в качестве подарков для подопечных социально-реабилитационного отделения центра, а также для своих знакомых и друзей. Творческий коллектив уже вынашивает новые идеи и готовится в скором времени порадовать всех очередными вязаными шедеврами.

Отметим, что творческие мастерские «Доброцентр» работают во всех комплексных центрах социального обслуживания населения Саратовской области в рамках региональной программы «Активное долголетие», которая является частью национального проекта президента «Семья».

Ольга Сергеева