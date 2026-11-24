Зимнее содержание дорог и тротуаров в Саратове ведут семь муниципальных бюджетных учреждений.

Об этом доложил на заседании профильного комитета городской Думы председатель комитета дорожного хозяйства и благоустройства администрации Саратова Андрей Бондарев. Он отметил, что по решению губернатора Романа Бусаргина городу выделено дополнительное финансирование на закупку противогололедных материалов.

К работе готовы порядка 280 единиц специализированной техники городских служб. В МБУ «Садово-парковое» в этом году закуплено 6 новых машин, из них 4 снегоуборщика. На случай обильных снегопадов учреждения заключают контракты на аренду дополнительной уборочной техники с экипажами.

На уборке будут работать 650 дворников и дорожных рабочих районных служб и МУП «Садово-парковое».

Создан и постоянно пополняется запас противогололедных материалов – более 8 тысяч тонн галита, реагента и песко-соляной смеси. Для временного складирования снега определены 6 муниципальных площадок.

Совместно с Госавтоинспекцией по мере необходимости будут вводиться временные ограничения остановки и стоянки, а также полностью перекрываться дороги для комплексной очистки. Это позволит быстрее убирать и вывозить снег.