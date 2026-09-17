Знаменитого актера из Саратова наградили орденом Арсеньева

Уроженец Саратова Евгений Миронов получил орден Арсеньева.

Орден Арсеньева ему вручил губернатор Приморского края Олег Кожемяко — за вклад в просветительскую деятельность и популяризацию личности исследователя Дальнего Востока. В этот же день состоялся предпремьерный показ фильма «Арсеньев», где Миронов исполнил главную роль и выступил продюсером.

Глава региона отметил вклад тех, кто стоял у истоков создания картины. Съёмки шли в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Отдельно Кожемяко остановился на роли Миронова: «Человек, который взял на себя все организационные мероприятия, сумел соединить всё воедино, подобрать актёров. Человек, действительно влюблённый в Арсеньева и в Приморье».

Миронов поблагодарил всех участников проекта: «Я счастлив, что в день рождения Владимира Клавдиевича мы делаем премьеру в его самом родном городе — Владивостоке».

В широкий прокат «Арсеньев» выйдет осенью на телеканале «Россия» и в Okko.

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове, окончил Саратовское театральное училище имени Слонова и Школу-студию МХАТ. С 2006 года — художественный руководитель Театра наций, лауреат двух Государственных премий.

Ольга Сергеева