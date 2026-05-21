Зубная клиника в Саратове ищет специалиста на зарплату от 600 тысяч рублей

Стоматологу-ортопеду в Саратове готовы платить от 600 тысяч рублей.

Сервис SuperJob опубликовал топ высокооплачиваемых вакансий мая в Саратове.

Лидирует предложение для стоматолога-ортопеда с опытом от 3 лет после ординатуры — от 600 тысяч рублей. На втором месте — главный специалист по технологическим решениям (от 130 тысяч рублей), на третьем — директор магазина (80–110 тысяч рублей).

Четвёртую строчку занял эксперт-оценщик от застройщика (80 тысяч рублей). Замыкает пятёрку ведущий бухгалтер крупного агрохолдинга с зарплатой 73 800–88 600 рублей.

Ольга Сергеева