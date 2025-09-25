1 октября в Саратовской области проверят систему оповещения населения

В среду, 1 октября, с 10:00 до 11:00 в регионе пройдет плановая проверка региональной системы оповещения. В ходе мероприятия будет подан сигнал «Внимание всем!» с включением электросирен и громкоговорителей.

Через средства телерадиовещания будут переданы речевые сообщения о технической проверке системы. Власти призывают жителей сохранять спокойствие, так как мероприятие является плановым и проводится дважды в год по всей стране — в марте и октябре.

Проверка направлена на обеспечение исправной работы системы оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.