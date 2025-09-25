В Балашовской районной больнице проводят бесплатную МРТ-диагностику для детей

В Балашовской районной больницы активно используется магнитно-резонансная томография для диагностики заболеваний у детей. Современный аппарат МРТ, поступивший в учреждение в конце 2022 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение», позволяет проводить до 400 исследований ежемесячно, из которых около 10% выполняются детям.

Как отметил главный врач больницы Андрей Гадяцкий, перед процедурой проводится обязательная консультация с врачом, который объясняет ребенку особенности обследования и дает рекомендации по подготовке. Диагностика проводится бесплатно по направлению педиатра и позволяет выявлять патологии на ранних стадиях.

Высококвалифицированные специалисты и современное оборудование обеспечивают комфортные условия для проведения диагностики детям разного возраста. Программа модернизации первичного звена здравоохранения продолжает улучшать доступность высокотехнологичной медицинской помощи в районе.