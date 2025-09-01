1 сентября в Саратове открыла свои двери обновленная школа

В Ленинском районе в школе № 86 завершился капитальный ремонт.

Об этом сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».

С просьбой помочь создать современные условия в образовательном учреждении к Вячеславу Володину обращались учителя и родители учеников.

Ранее здесь в рамках депутатского проекта был возведен пришкольный бассейн для детей. Также после проведенного ремонта открыт спортивный стадион и приведена в нормативное состояние дворовая территория школы.

Напомним, в этом году Вячеслав Володин инициировал новый депутатский проект по ремонту дворов школ и детсадов в Саратове и 8 районах области, включая опорные села. Средства на эти цели привлечены при его поддержке.

До ноября 2025 года будет отремонтированы более 300 дворов школ и детских садов региона. Списки дворовых территорий были опубликованы ранее в паблике «Володин Саратов».

— День знаний – праздник учащихся, педагогов, родителей, бабушек и дедушек. Он наполнен радостью и ожиданием. Спасибо всем, кто вкладывает душу в развитие детей, помогает раскрыть способности и таланты, добиться результатов и реализовать свой потенциал. С началом учебного года, дорогие друзья! Желаю успехов и всего самого доброго, – поздравил Вячеслав Володин жителей региона с Днем знаний.