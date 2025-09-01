Роман Бусаргин: С Днем знаний!

Сегодня по традиции во всех школах области прозвучит первый звонок, символизируя старт нового учебного года.

По-особенному волнителен этот торжественный момент для первоклассников. Для старшеклассников наступает ответственный период, когда предстоит сделать выбор. Ребята, не забывайте, что все вы — лучшие, верьте в это, и всё у вас обязательно получится.

Пусть каждый школьный день будет насыщенным и ярким, полным добрых впечатлений и эмоций. Верьте в себя, будьте упорными и смело идите вперед. Желаю, чтобы каждый из вас нашел свое призвание, реализовал все свои самые смелые идеи и начинания именно в Саратовской области!

Родителям — мудрости и терпения. Радуйтесь даже самым небольшим успехам своих детей и оставайтесь рядом, когда им будет нелегко. От этого зависит их уверенность в своих силах, желание учиться дальше и умение преодолевать трудности.

Отдельные слова благодарности нашим учителям, которые проходят вместе со своими учениками этот путь.

Пусть новый учебный год будет добрым, светлым и наполненным счастливыми моментами для каждого! С праздником!