Ещё 11 аварийных домов снесены в Заводском районе Саратова

В Заводском районе Саратова в рамках программы сноса расселённых аварийных домов уже демонтировано 11 зданий.

Ещё три — в работе (ул. Энтузиастов, 51; ул. Азина, 26А; ул. Орджоникидзе, 2А). Об этом доложил мэр Игорь Молчанов.

На реализацию мероприятий из регионального и городского бюджетов направлено 140 млн рублей. Первый из текущих объектов планируют завершить за 3–4 недели с полным вывозом мусора и благоустройством территории.

Глава города поручил администрации района усилить контроль за безопасностью жителей и состоянием площадок после сноса: все участки должны быть очищены от открытых подвалов, провалов и прочих опасных элементов.

Напомним, в 2025 году в Саратовской области из аварийного фонда в новые квартиры переселили почти 13 тысяч человек.

Ольга Сергеева