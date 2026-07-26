В Саратовской области каждый 45-й клещ является переносчиком опасного боррелиоза

В Саратовской области зафиксирована активность клещей: у 20 из 900 исследованных особей найден возбудитель боррелиоза.

Опасная инфекционная болезнь может поражать кожу, суставы, нервную систему и сердце, — отмечают врачи.

Региональный Роспотребнадзор предупреждает: природных очагов энцефалита в регионе нет, но при поездках в неблагополучные зоны необходима прививка.

Специалисты напоминают базовые меры защиты: носите светлую закрытую одежду с длинным рукавом, заправляйте штаны в обувь, используйте репелленты. Осматривайте себя и домашних питомцев каждые 2–3 часа, уделяя внимание шее, подмышкам и голове. На дачах регулярно скашивайте траву.

При укусе обратитесь к врачу для удаления клеща. Исследовать членистоногого на инфекции можно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (Саратов, 1-й Станционный пер., 16).

Ольга Сергеева