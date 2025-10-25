1100 саратовских пар прошли процедуру ЭКО бесплатно благодаря проекту Путина

В Саратовской области с этого года впервые появилась возможность бесплатно пройти подготовку к ЭКО в Клиническом перинатальном центре.

Ранее эти обследования не оплачивались по полису ОМС.

В рамках национального проекта уже около 1100 пар получили такую поддержку. Отделение оснащено современным оборудованием, приобретенным за счет областного бюджета: микроскопами, инкубаторами и лазерными системами.

За 9 месяцев в регионе выполнено 1014 программ ЭКО. При медицинских показаниях сама процедура проводится бесплатно по ОМС, предоставляя семьям реальный шанс на рождение ребенка.

Ольга Сергеева