Названы имена еще четырех погибших на СВО саратовцев

При выполнении боевых задач в зоне СВО погибли еще четверо военнослужащих из Саратовской области.

Балаковский район потерял двух жителей: Алексея Бекетова (погиб 13 октября) и Михаила Сыча (погиб 7 августа). Прощание с ними состоится 27 октября в местном Свято-Троицком соборе.

В Марксе сегодня проходят похороны рядового Кирилла Стишкина, выпускника местной школы и ПТУ № 46. Дергачевский район сообщил о гибели Валерия Ларина без дополнительных деталей.

Губернатор и местные власти выразили соболезнования семьям погибших.

СВО длится четвертый год. Общее число погибших со стороны ВС РФ властями не озвучивается.

Ольга Сергеева