«112»: Mercedes экс-мэра Саратова Романова не уступил дорогу грузовику на трассе

Смертельное ДТП под Казачкой: Mercedes экс-мэра Саратова не пропустил Volvo.

На трассе в Саратовской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика, унесшее жизнь бывшего градоначальника. Жертвой аварии стал 77-летний Николай Романов, который находился за рулём Mercedes.

Как сообщает Telegram-канал «112», причиной столкновения стало то, что иномарка не уступила дорогу грузовому автомобилю Volvo. За рулём тяжёлой машины находился 49-летний водитель. О его состоянии на текущий момент не сообщается.

Трагедия разыгралась в Калининском районе вблизи села Казачка. Информация о ДТП появилась в первой половине дня 21 апреля.

Судя по снимкам, распространённым Госавтоинспекцией, удар пришёлся в правую часть Mercedes — пассажирская сторона легковушки серьёзно деформирована. Volvo, как видно на кадрах, съехал в придорожный кювет, при этом грузовик получил минимальные повреждения.

