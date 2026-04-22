В апреле в Саратове растет количество заболевших ОРВИ

Специалисты регионального Роспотребнадзора обнародовали свежие данные по распространению респираторных инфекций.

В период с 13 по 19 апреля 2026 года на территории Саратовской области выявлено 10 205 случаев заболевания ОРВИ.

Почти 40% от этого числа (а именно 4 072 случая) приходится на областной центр. Причём динамика в Саратове оказалась отрицательной для горожан — прирост заболеваемости достиг отметки в 6,4%.

В ведомстве связали такой скачок с интенсивным общением жителей крупного города. В разговоре с журналистами телеканала «Саратов 24» представители Роспотребнадзора пояснили: ситуация усугубляется из-за высокой концентрации людей и активных контактов внутри организованных групп, будь то рабочие коллективы или учебные заведения.

Тем временем в структуре циркулирующих вирусов произошли изменения. Грипп сдаёт позиции — его доля неуклонно снижается. На первый план вышли возбудители негриппозного происхождения, среди которых лидируют риновирусы.

Что касается коронавирусной инфекции, то здесь фиксируется уверенный спад. За отчётные семь дней лабораторно подтверждено лишь 35 новых случаев COVID-19 — это на 16 меньше по сравнению с предыдущей неделей.

