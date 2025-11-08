«112»: саратовский бизнесмен Рыськов предложил снести беседку шоумена Гордона в лесу

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов настаивает на сносе беседки российского телеведущего Александра Гордона в лесу. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «112».

По словам Рыськова, объект построен на землях лесного фонда. Бизнесмен утверждает, что Гордон использует территорию, которая на 1422 кв. м превышает его кадастровый участок в 1080 кв. м.

Рыськов требует от властей обязать шоумена Гордона снести постройку и компенсировать государству стоимость пользования землей за три года. Бизнесмен также выразил тревогу из-за нарушения правил пожарной безопасности в лесу.

Напомним, ранее Александр Гордон привлек внимание СМИ, появившись на публике с молодой женой. В 2022 году он обвенчался с арфисткой Софией Каландадзе.

Глеб Рыськов известен тем, что судится со «звездами». Например, пытался отсудить у Филиппа Киркорова причал в Подмосковье. Однако скандально известный предприниматель пока ни разу не выиграл «звёздных» процессов.

Ольга Сергеева