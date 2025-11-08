В Саратове у многодетной матери родился двенадцатый ребёнок в ноябре

В Саратове зафиксирован редкий случай — местная жительница родила двенадцатого ребенка.

Сообщение о пополнении в семье появилось в Telegram-канале перинатального центра, работающего на базе городской больницы № 8.

По информации медиков, роженица поступила в это же лечебное учреждение уже в десятый раз. На данный момент в многодетной семье женщины воспитываются пятеро сыновей и шесть дочерей. Теперь число разнополых детей в этой семье сравнялось.

Добавим, что ранее в стенах этой же больницы врачи успешно спасли беременную пациентку, находившуюся в критическом состоянии.

Ольга Сергеева