15-летний подросток на мотоцикле столкнулся с «девяткой» и оказался в больнице

В Красном Октябре 15-летний мотоциклист столкнулся с «девяткой» и попал в больницу.

В субботу 2 мая в Гагаринском районе областного центра произошла авария с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

ДТП случилось в 17:10 напротив дома № 28 по улице Октябрьская в рабочем поселке Красный Октябрь. По предварительным данным, столкнулись автомобиль ВАЗ-21093 под управлением взрослого мужчины и мотоцикл «Мотоленд», за рулем которого находился 15-летний подросток.

В результате удара юный мотоциклист получил травмы и был немедленно госпитализирован. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства происшествия, включая то, как несовершеннолетний оказался за рулем транспортного средства и имел ли он право на управление мотоциклом.

Ольга Сергеева