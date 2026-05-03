На набережной у моста Победы в Балакове началась масштабная высадка зелёных насаждений

На новой набережной у моста Победы высадят 400 деревьев и кустарников.

Прогулочная зона в районе моста Победы Балакова пополнится сотнями зеленых насаждений. На общественной территории уже началась высадка порядка четырехсот деревьев и кустарников. Среди них — дубы, ивы, березы, туи и другие породы. Работы планируется завершить в ближайшие дни.

Параллельно сотрудники «Комбината благоустройства» засеяли территорию газонной травой. Это позволит создать максимально комфортные и эстетичные условия для отдыха горожан.

Как отмечают в администрации, озеленение набережной у моста Победы — важнейший этап благоустройства общественного пространства. Благодаря новым зеленым зонам оно станет более уютным, привлекательным для прогулок как жителей, так и гостей Саратова.

Ольга Сергеева