15-летний подросток погиб от удара током под Саратовом

В поселке Николаевский Балаковского района 30 ноября произошла трагическая гибель 15-летнего подростка.

Парень погиб от удара электрическим током на территории трансформаторной подстанции.

По факту происшествия следственным отделом по городу Балаково возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей. На месте работают следователи, которые проводят осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.

В рамках расследования будет дана оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов системы профилактики. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ольга Сергеева