Саратовский театр оперетты представил новогоднюю премьеру «Продавец игрушек»

Саратовский театр оперетты представил новогодний мюзикл «Продавец игрушек», который покажут 34 раза.

Постановка, созданная по заказу театра при поддержке федерального гранта, рассказывает о приключениях француза Николя, прилетевшего в Россию на воздушном шаре в поисках клада.

На премьере 28 ноября присутствовали авторы проекта: композитор Андрей Колесников (Самара), либреттисты Виктор Добросоцкий и Олег Грисевич (Москва), а также балетмейстер-постановщик Светлана Яковлева (Волгоград).

Режиссер Даниил Вильперт создал спектакль в современном стиле с яркими костюмами (художник Елена Немчанинова), спецэффектами и участием ведущих артистов театра.

Ольга Сергеева