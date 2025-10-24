1507 саратовцев в 2025 году перечислили страховые взносы на свою будущую пенсию

Саратовские самозанятые, применяющие налоговый режим НПД, освобождены от обязательных пенсионных взносов, но могут добровольно формировать будущую пенсию.

По данным Социального фонда России, в 2025 году такой возможностью воспользовались 1507 человек, перечислив в общей сложности свыше 10 млн рублей.

Размер добровольных взносов рассчитывается от МРОТ: минимальный годовой платеж составляет 59 241,6 рубля (формирует 0,975 пенсионного балла), максимальный — 473 932,8 рубля (7,799 балла).

В СФР пояснили, что итоговый размер пенсии напрямую зависит от количества накопленных коэффициентов: чем выше взносы, тем больше пенсионное обеспечение в будущем.

Ольга Сергеева