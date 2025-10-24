В Вольском педагогическом колледже планируется открытие новых специальностей

Вольский педагогический колледж имени Ф.И. Панфёрова сегодня отмечает знаменательную дату — 150-летие со дня основания.

Как сообщает министерство образования региона, на протяжении многих лет он демонстрирует впечатляющие результаты работы, уверенно сохраняя статус одного из лучших педагогических учебных заведений страны. Коллектив учреждения показывает исключительную эффективность — за последние три года подготовлено более 600 учителей при стабильном контингенте около 950 студентов ежегодно.

Особого признания заслуживает активное участие колледжа в федеральной программе «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», благодаря которому учреждение не просто выполняет поставленные задачи, а задает новые стандарты качества педагогического образования.

В новом учебном году планируется открытие новых актуальных специальностей — «Коррекционная педагогика в начальном образовании», которая направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями и умениями в области коррекционной педагогики и психологии и «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем», особенно актуальная во времена развития цифровых технологий.

В инфраструктурном развитии колледж также развивается: планируется оснащение учебных мастерских современным оборудованием и капитальный ремонт общежития.

Как отметили в министерстве образования, учреждение стабильно подтверждает свой высокий статус, ежегодно получая звание «Лучший колледж РФ» и демонстрируя выдающиеся достижения во Всероссийском реестре «Образование. Инновации. Будущее». За полтора века образовательному учреждению удалось сохранить традиции, продолжая идти в ногу со временем.

Подготовила Ольга Сергеева