16 саратовских школьников стали финалистами «Большой перемены»

Определился список финалистов шестого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов.

Около 700 учеников средних классов после успешного выполнения заданий дистанционного этапа отправятся на финал, который традиционно пройдет в Международном детском центре «Артек».

От Саратовской области победителями стали 16 школьников. В «Артеке» ребят ждут полезная и увлекательная образовательная программа, встречи с экспертами из разных сфер деятельности, а также выполнение финальных конкурсных заданий.

По итогам заключительного этапа станут известны 300 победителей «Большой перемены» среди учеников 5–7 классов, которые получат главный приз – возможность отправиться в образовательное железнодорожное «Путешествие мечты» через всю Россию.

Об этом сообщили в министерстве образования Саратовской области.