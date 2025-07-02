Саратовцы после дождей собирают грибы и землянику ведрами и ящиками

В Саратовской области после обильных дождей начался сезон активного сбора грибов.

Как сообщают участники паблика «Грибы Саратовской области», в лесах региона сейчас можно собрать богатый урожай. Особенно много грибов в Татищевском, Базарно-Карабулакском и Балтайском районах, а также в окрестностях Поповки, Сосновки и на Кумысной поляне.

По словам грибников, в березовых рощах сейчас изобилие мухоморов и пластинчатых грибов, а в дубравах можно найти белые грибы и лисички.

Одной из участниц сообщества, Татьяне Коротковой, наконец удалось осуществить давнюю мечту — найти в лесу лисички. «Леса в цвету, зелено… Красота сказочная. Устали, но довольные», — поделилась она впечатлениями.

Параллельно с грибами саратовцы собирают спелую землянику. Однако любители «тихой охоты» отмечают, что в популярных местах сейчас много конкурентов, поэтому советуют выбирать менее людные участки и будние дни для сбора.