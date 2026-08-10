160 саратовцев с ограниченными возможностями здоровья смогли найти работу в регионе

В Саратовской области трудоустроено 160 человек с инвалидностью.

Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соискатели трудоустроились в промышленности, образовании, сельском хозяйстве, ИТ-сфере и ЖКХ.

Наиболее востребованными профессиями стали программист, инженер, юрист, воспитатель, повар, инспектор, токарь и слесарь-сантехник. В случаях, когда требовалось освоить новую специальность, гражданам предложили бесплатное обучение за счёт государства. Сейчас 11 человек проходят переподготовку.

Особый упор сделан на курсы по интеграции искусственного интеллекта в профессиональную деятельность. Как отметила директор центра Ксения Корнилова, это помогает расширить возможности соискателей и подбирать рабочие места, максимально соответствующие их навыкам и запросам работодателей.

Ольга Сергеева