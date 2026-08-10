Балаковский завод обеспечит разными комплектующими новые модели Lada

«Балаковорезинотехника» запускает серийное производство автокомпонентов для новых моделей Lada.

Крупнейший в Европе производитель резинотехнических изделий АО «Балаковорезинотехника» (входит в холдинг «Тадем») раскрыл планы развития на 2026 год. Предприятие, поставляющее продукцию на конвейеры КАМАЗа, МАЗа и РЖД, укрепляет статус стратегического партнёра российского автопрома.

Завод запускает серийный выпуск шлангов усилителя тормоза для популярного внедорожника — критически важного узла тормозной системы. Также ведётся разработка компонентов для перспективных моделей АВТОВАЗа — «Лада Азимут» и «Лада Искра». Всего в течение года предприятие освоит 78 новых деталей.

Основные заказчики инноваций: АВТОВАЗ, УАЗ, ГАЗ и ПАЗ. Им будут поставлять формовые и неформовые резинотехнические изделия, ремни и шумоизоляцию. Особый акцент сделан на высокотехнологичные линии по производству шлангов и патрубков, соответствующих строгим стандартам отрасли.

Ольга Сергеева