17 балаковских речников стали студентами престижного транспортного вуза

Семнадцать выпускников Грибановского техникума в городе Балаково поступили в Волжский государственный университет водного транспорта, показав высокие результаты на вступительных испытаниях.

Они выбрали востребованные специальности, включая судовождение и эксплуатацию судовых энергетических установок.

Благодаря поддержке депутата Госдумы Николая Панкова техникум стал филиалом вуза, что позволяет студентам учиться в родном городе.

Среди поступивших – матрос Данила Тимергалиев с судна «Валдай».

Возрождение училища стало возможным благодаря инициативе Вячеслава Володина.