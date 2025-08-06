Саратовские силовики оштрафовали нелегалов из Узбекистана и отправили часть в военкомат

В Саратове задержали двух граждан Узбекистана, находившихся в России незаконно.

Операция проводилась на железнодорожных станциях, автовокзале и строительной площадке в Гагаринском районе города.

По данным следственного управления СКР по региону, рейд был частью расследования уголовного дела об организации нелегальной миграции. Подозреваемые действовали по предварительному сговору, злоупотребляя служебным положением.

В операции участвовали следователи и криминалисты СК России по Саратовской области, бойцы Росгвардии, сотрудники Приволжского линейного управления МВД на транспорте, а также представители военкомата региона.

В ходе проверки документов у 97 человек 18 были доставлены в полицию. Двоих иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Еще восьмерым, недавно получившим российское гражданство, вручили повестки в военные комиссариаты.